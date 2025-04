Avellino Accoglie 8 Nuovi Bus Elettrici: Una Rivoluzione Verde per il Trasporto Pubblico!”

Avellino si Trasforma con 8 Nuovi Bus Elettrici: Il Futuro è Qui!

Avellino fa un passo deciso verso la mobilità sostenibile con l’arrivo di 8 nuovissimi bus elettrici, acquistati grazie ai fondi del PNRR. Un cambiamento radicale che rinnova la flotta del Trasporto Pubblico Locale (TPL) e promette di rendere il servizio non solo più capillare, ma anche più ecologico e moderno.

Comodità e Autonomia al Top:

Sei dei mezzi appena arrivati hanno una capienza di 18 posti a sedere e un’autonomia di 150 km. Ma non è tutto: gli altri due bus sono più grandi, con una capacità di 40 posti a sedere e un’autonomia che può arrivare a 300 km con una sola ricarica. Questi nuovi bus sono pronti a trasformare la mobilità cittadina, offrendo servizi più efficienti e comodi per tutti i cittadini di Avellino.

Sostenibilità e Bellezza:

Questi bus non solo sono ecologici, con emissioni zero, ma sono anche esteticamente belli, grazie alla serigrafia dello skyline della città che li rende unici e rappresentativi di Avellino. Un modo per unire modernità, funzionalità e orgoglio cittadino.

Laura Nargi, Sindaco di Avellino, commenta:

“Questi nuovi bus rappresentano un passo importante verso un futuro più sostenibile e una città più moderna. Con il PNRR abbiamo investito in un trasporto pubblico più efficiente e rispettoso dell’ambiente. I cittadini di Avellino meritano un servizio all’altezza, e questi mezzi sono la risposta concreta a questa esigenza.”

Avellino cambia volto con un trasporto pubblico più green, comodo e funzionale, pronto a garantire un futuro migliore per tutti!