Raptus di Gelosia a Monteforte Irpino: 40enne Insegna e Sperona l’Auto della Ex, Ferisce il Nuovo Compagno”

Un uomo di 40 anni di Monteforte Irpino è finito agli arresti domiciliari dopo un episodio di violenza scatenato dalla gelosia. Il 40enne, incapace di accettare la fine del suo matrimonio, ha perseguitato la sua ex moglie, arrivando addirittura a speronare l’auto della donna e a ferire gravemente il suo nuovo compagno.

L’episodio, avvenuto in centro ad Avellino, ha visto l’uomo inseguire la coppia fino a un bar, dove ha minacciato e aggredito il malcapitato con colpi violenti al volto e al torace. Le ferite riportate dal nuovo compagno della donna sono state causate da un’aggressione senza precedenti, dopo un’iniziale minaccia di morte.

La Squadra Mobile, coordinata dalla Procura della Repubblica di Avellino, ha eseguito il provvedimento che impone ora all’indagato gli arresti domiciliari, limitando le sue comunicazioni esclusivamente ai familiari conviventi o agli avvocati. L’uomo dovrà rispondere di violenza e minacce in un procedimento che rientra nel quadro del Codice Rosso, che punta a tutelare le vittime di violenza domestica.

Le indagini sono in corso e la responsabilità dell’indagato sarà determinata solo al termine del processo.