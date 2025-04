Rilancio della Dc: verso un accordo storico per il simbolo e l’unità del partito

La Democrazia Cristiana potrebbe essere pronta a una nuova rinascita. I legali della “Democrazia Cristiana con Rotondi” hanno presentato un documento transattivo che risponde ai suggerimenti della dr.ssa Béatrice, magistrato incaricato di risolvere la disputa legale sull’utilizzo del nome e del simbolo del partito, oggetto di un procedimento presso il Tribunale di Avellino a causa dell’iniziativa di Totò Cuffaro.

Il documento, inviato ai legali della fazione guidata da Cuffaro, propone la creazione di una federazione tra le diverse componenti politiche che, a vario titolo, rivendicano l’eredità della storica Dc. L’obiettivo della proposta è unificare l’uso del simbolo e del nome, rilanciando così la presenza elettorale del partito in un contesto di unità e coesione.

La proposta dovrà essere valutata da tutte le parti coinvolte nella disputa, in vista di un incontro decisivo. La prossima udienza è fissata per il 14 giugno, una data che potrebbe segnare un passo fondamentale verso una soluzione definitiva e unitaria. Gianfranco Rotondi, presidente della “Democrazia Cristiana con Rotondi”, ha confermato l’ottimismo riguardo all’esito del procedimento.

Se l’accordo andrà a buon fine, potrebbe nascere una nuova era per la Dc, dando vita a una federazione capace di raccogliere e rilanciare la tradizione politica del partito in chiave moderna, pronta a rispondere alle sfide politiche del presente.