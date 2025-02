Auto finisce in una scarpata a Picarelli: donna ferita, intervento dei Vigili del Fuoco

Vigili del Fuoco di Avellino durante la mattinata di oggi 4 febbraio sono intervenuti alla periferia della Città, e più precisamente in via Valle Santa Caterina località Picarelli ,dove un’autovettura è finita in un scarpata. Una donna ,trentasettenne del posto è rimasta ferita ed è stata trasportata presso l’ospedale Moscati di Avellino per essere sottoposta a cure mediche. Per il recupero e la messa in sicurezza del veicolo si è reso necessario l’intervento dell’autogrù dalla sede di via Zigarelli.