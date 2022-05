VISCIANO. Elezioni Comunali, Michele La Cerra si presenta agli elettori

“Care amiche cari amici la mia candidatura a consigliere comunale nella lista “RINASCITA CIVICA -VISCIANO”, con l’avv. Peppino Gambardella candidato sindaco, nasce come risposta all’esigenza di riscatto e di cambiamento che si avverte nel nostro paese.

Purtroppo, i soliti giochi di potere, gli accordi trasversali e gli interessi personali, hanno sempre impedito la candidatura di gente che ha realmente a cuore il Paese.

Oggi, però, si avverte forte lo sconcerto per questo modo di fare politica: ciò mi ha dato il coraggio per scendere in campo in prima persona.

Credo e voglio una VISCIANO dove l’uomo e la sua dignità siano al centro di tutto, dove venga valorizzata la sincera inclinazione alla convivenza serena e la generosa disponibilità verso il prossimo;

credo e voglio una VISCIANO più sicura in cui tutti abbiano la certezza di poter contare, nei momenti di necessità, in un sistema pubblico e privato capace di garantire il diritto a stare meglio;

una VISCIANO in cui nessuno si senta abbandonato, più rispettosa dell’ambiente, più salubre, più ricca dei servizi pubblici essenziali, più aperta alle esigenze dei giovani, che guardi al benessere ed alla valorizzazione delle donne; una VISCIANO più amica dei bambini.

Tutto ciò potrà realizzarsi solo se si ha la convinzione che migliorare la qualità della vita nella nostra cittadella della carità è un obiettivo di tutti, raggiungibile solo con la consapevolezza che amministrare significa dedicarsi con grande responsabilità e passione civile ad un servizio a favore del bene comune.

E’ questa consapevolezza che mi dà la forza di spendere forze ed energie a favore del mio amato Paese.

Con tanta voglia e tanto entusiasmo vi chiedo una forte mano per far RINASCERE VISCIANO…

