VISCIANO. Elezioni 2022, primo comizio oggi per Rinascita Civica di Gambardella

Oggi debutto in campagna elettorale della lista Rinascita Civica per il Comune di Visciano con candidato a sindaco il noto avvocato ed ex amministratore Giuseppe Gambardella (per gli amici Peppino). Il debutto è nella centralissima Piazza Lancellotti alle 20.30.

Un comizio che è il primo delle tre liste in campo per il voto alle Comunali del 12 giugno (domenica) unico giorno in cui gli elettori si recheranno alle urne per eleggere il succeasore del dr. Meo Gianfranco. Come sottolineato sono tre i candidati alla poltrona di Primo cittadino. Sabatino Trinchese, consigliere comunale uscente, Giuseppe La Cerra, noto medico pneumologo e l’avvocato Giuseppe Gambardella, già amministratore alcuni anni fa. Molte donne a sfidarsi nelle tre liste che fino all’ultimo voto si competono per un posto nel prossimo Consiglio Comunale. Nicola Valeri.

