VISCIANO. Debutto in piazza per Rinascita Civica. Video e foto

Debutto in piazza Lancellotti a Visciano della lista N. 2 “Rinascita Civica” con candidato sindaco il noto avvocato civilista Peppino Gambardella già assessore con l’amministrazione Sgambati.

Oggi l’avvocato ci riprova dopo quel periodo burrascoso che portò al commissariamento per contrasti interni. Molti i giovani nella lista e un bel gruppo di donne convinte e volenterose. Le stesse donne sono state protagoniste del comizio in cui si sono appellare ai cittadini ed elettori affinché venga premiata l’esperienza nell’amministrare la comunità locale. Lo stesso candidato a sindaco si è soffermato sulla collaborazione reciproca e che per lui non esistono nemici in politica ma un assiduo confronto franco. Una campagna elettorale che senza dubbio sarà combattuta anche perché tutte e tre le liste se la giocheranno fino all’ultimo giorno. Mentre cinque anni fa il dottor Meo vinse dettagliatamente sui secondi oggi ci sembra, secondo i sondaggi, sul filo di lana, nel senso che tutte e tre le liste sono favorite. Ma come si osa dire nella cabina elettorale si decide realmente e il responso può essere imprevedibile.

Nicola Valeri.





