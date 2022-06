Viaggio nel premio Anfiteatro 2022. Virtuoso Global Service leader nel pulito di qualità.

Meriti e riconoscimenti all’azienda speronese operativa nel settore delle pulizie civili e industriali.

di Saverio Bellofatto

La VIRTUOSO GLOBAL SERVICE s.r.l. è un’azienda nata nel 1987 per dare spazio ad una nuova frontiera del pulito, offrendo un servizio complesso e ben organizzato, adatto alle innumerevoli richieste dell’utenza, e che, nel tempo, grazie al giovane imprenditore e amministratore Benedetto Mario Bencivenga, ha visto un continuo aggiornamento ed innovazione introducendo nuovi prodotti, servizi, processi per fornire ai clienti un “ pulito di qualità ”. Con circa 35 addetti, preparati e motivati, che utilizzano strumenti e prodotti che rispettano l’ambiente, l’igiene e la sicurezza la Virtuoso Global Service mette a disposizione dei clienti, l’esperienza finora maturata nel settore dei servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione, sanificazione e derattizzazione. La qualità dell’offerta e l’efficienza del servizio hanno portato negli anni l’azienda ad operare in diversi territori della Campania, Puglia, Toscana, Piemonte e del Lazio, partecipando a bandi di gara su tutto il territorio nazionale. Attrezzature e macchinari all’avanguardia, le certificazioni ufficiali di qualità ottenute, il rispetto delle norme antinfortunistica e di sicurezza nei luoghi di lavoro hanno permesso di annoverare un’ottima clientela sia a livello industriale che per i servizi a comunità e private abitazioni. La giuria del Premio Internazionale Anfiteatro d’Argento Cultura e Imprenditoria ha assegnato all’azienda il

Premio “ Eccellenze Imprenditoriali della Campania”

