Mugnano – Processione del Corpus Domini. Le foto più belle

Ieri 19 giugno la Chiesa ha celebrato la solennità del Corpus Domini. A Mugnano del Cardinale alle 17, i fedeli si sono riuniti nella Parrocchia Maria Santissima del Carmine e San Liberatore per l’Adorazione e alle 17.30 è iniziata la processione del Corpus Domini. Quest’anno è stato seguito il secondo percorso e dunque dopo aver attraversato alcune strade del Cardinale percorrendo via Montevergine e via Garibaldi il Santissimo è entrato nel Santuario di Santa Filomena. Presenti alla processione il Sindaco dott. Alessandro Napolitano ed altri esponenti dell’Amministrazione. Erano altresì presenti le varie associazioni con i propri stendardi, e per la prima volta è comparso lo stendardo del “Centro Zero” dell’Arciconfraternita Universale di Santa Filomena, creato lo scorso 28 maggio. Il Rettore don Giuseppe Autorino arrivati nel Santuario ha celebrato la Santa Messa.

