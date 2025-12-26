Verso Bari–Avellino: Biancolino convoca 20 lupi, emergenza tra infortuni e squalifiche

L’Avellino si prepara alla trasferta del “San Nicola” con una lista di convocati ridotta e tante assenze da gestire. Sono venti i calciatori chiamati da mister Raffaele Biancolino per la sfida contro il Bari, valida per la diciottesima giornata del campionato di Serie BKT 2025/2026, ma il conto degli indisponibili continua a pesare.

L’ultima tegola riguarda Valerio Crespi, fermatosi in settimana dopo uno scontro di gioco in allenamento. Gli esami strumentali hanno evidenziato un’infrazione dell’undicesima costola destra: per l’attaccante solo riposo, terapie e lavoro specifico. A lui si aggiunge lo squalificato Fontanarosa, oltre a una lunga lista di calciatori ancora alle prese con problemi fisici.

Tra gli assenti figurano Armellino, alle prese con il recupero da una lesione al soleo sinistro, D’Andrea, che prosegue il percorso post operatorio al menisco, Kumi, Insigne, Marchisano e Pane, tutti impegnati nei rispettivi programmi di recupero. Notizie più incoraggianti arrivano invece da Andrea Favilli, tornato ad allenarsi in gruppo dopo la riabilitazione.

Nonostante le difficoltà, Biancolino punta su un gruppo compatto e su chi è a disposizione per affrontare una trasferta storicamente complicata, ma sentita da ambiente e tifoseria.

I convocati

Portieri

Iannarilli, Daffara

Difensori

Missori, Cagnano, Cancellotti, Simic, Enrici, Milani, Manzi

Centrocampisti

Palmiero, Gyabuaa, Palumbo, Sounas, Besaggio

Attaccanti

Tutino, Patierno, Russo, Biasci, Lescano, Panico

Tifosi: indicazioni per il settore ospiti

Intanto, prosegue l’attesa anche sugli spalti. I sostenitori biancoverdi diretti a Bari dovranno seguire l’itinerario indicato dal club: percorrenza dell’autostrada A14 in direzione Bari con ritrovo previsto entro le ore 16:30 presso l’area di servizio Bisceglie Dolmen Ovest, da dove i tifosi saranno scortati fino al parcheggio del settore ospiti dello stadio “San Nicola”.

I parcheggi dello stadio sono a pagamento con tariffe differenziate: 3 euro per le auto, 9 euro per i mini van e 12 euro per i pullman.

Emergenza, sacrificio e spirito di gruppo: l’Avellino si affida ancora una volta al carattere per provare a dire la sua anche lontano dal Partenio. Una sfida difficile, ma da affrontare con il marchio di fabbrica biancoverde.