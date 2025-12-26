Natale di violenza a Maddaloni: irrompe in casa della ex e la aggredisce, 63enne in carcere

MADDALONI – Quella che doveva essere una giornata di festa si è trasformata in un drammatico episodio di violenza domestica. Nella tarda mattinata di Natale, a Maddaloni, un uomo di 63 anni è stato arrestato dai carabinieri della locale stazione con l’accusa di percosse e atti persecutori ai danni della ex moglie.

Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, l’uomo si sarebbe recato presso l’abitazione della donna dando vita a una vera e propria escalation di aggressività. Dopo aver mandato in frantumi il vetro di una finestra della cucina lanciando un mattone, sarebbe riuscito a introdursi all’interno dell’appartamento, dove avrebbe colpito la ex coniuge con ripetuti schiaffi al volto e alla testa.

L’intervento dei carabinieri è scattato immediatamente dopo la richiesta di aiuto. Giunti sul posto, i militari hanno bloccato l’uomo e avviato gli accertamenti, facendo emergere un quadro di vessazioni già segnalato in passato dalla vittima. Proprio la reiterazione dei comportamenti aggressivi ha consentito di contestare anche il reato di stalking, aggravando la posizione dell’indagato.

La donna, visibilmente provata dall’accaduto, è stata soccorsa e assistita. Fortunatamente, le ferite riportate non hanno reso necessario il trasferimento in ospedale.

Al termine delle formalità di rito, il 63enne è stato arrestato e tradotto presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria. Un episodio che riaccende l’attenzione sul tema della violenza di genere, troppo spesso consumata anche nei giorni simbolo di serenità e condivisione.