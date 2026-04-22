Perde il controllo dell’auto: 85enne provoca incidente e danneggia alberi e fioriere

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Attimi di paura nella mattinata lungo via Napoli, dove un’anziana automobilista ha perso il controllo della propria vettura, dando origine a un incidente che ha coinvolto anche un altro veicolo e diversi arredi urbani.

Alla guida dell’auto, una Chevrolet, c’era una donna di 85 anni residente in città. Per cause ancora in fase di accertamento, la vettura ha urtato una Fiat Panda 4×4 condotta da un giovane che stava effettuando una svolta a sinistra.

A seguito dell’impatto, il ragazzo è rimasto ferito ed è stato trasportato presso la clinica Pineta Grande di Castel Volturno per le cure del caso.

Dopo il primo urto, l’auto non si è fermata ma ha proseguito la sua corsa per alcune centinaia di metri, finendo per abbattere piante e danneggiare fioriere e altre strutture presenti lungo la strada, fino all’arresto definitivo.

Ferita anche la conducente, soccorsa dal personale sanitario intervenuto sul posto insieme a un’automedica. Presenti anche gli agenti della polizia municipale, che hanno avviato i rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto.

Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti non si esclude quella di un malore che potrebbe aver colto la donna mentre era alla guida.