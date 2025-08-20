Venticano, torna “Zompa ca te pass”: due serate di musica popolare e sapori autentici

Venticano, 20 agosto 2025 – La piazza di Venticano si prepara a riempirsi di musica, balli e tradizione con il ritorno di “Zompa ca te pass”, l’evento che unisce gastronomia e cultura popolare. Due serate, il 20 e 21 agosto, dedicate ai ritmi travolgenti della musica del Sud e ai sapori tipici dell’Irpinia.

Il programma musicale prevede questa sera, 20 agosto, l’esibizione dei Malamente, mentre domani 21 agosto saliranno sul palco gli Spaccaprese, gruppo capace di trasformare ogni concerto in una grande festa collettiva.

Non mancheranno gli stand enogastronomici con piatti tradizionali, vino locale e prodotti tipici: un’occasione per gustare il territorio mentre si balla al ritmo di tammorre e tarantelle.

“Zompa ca te pass” si conferma così un appuntamento irrinunciabile dell’estate venticanese, dove musica, gusto e convivialità si intrecciano dando vita a due giorni di festa autentica e popolare.