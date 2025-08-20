Irpinia: meteo di oggi, mercoledì 20 agosto 2025

Questa mattina l’Irpinia si presenta prevalentemente soleggiata, con cieli limpidi che illuminano colline e valli. Nel corso della giornata sono previsti transiti di nuvolosità irregolare, innocua e destinata a non provocare precipitazioni significative.

Le temperature registrano un lieve aumento nelle minime, mentre le massime si mantengono stazionarie o in lieve calo, offrendo un clima piacevole per chi si trova all’aperto. I venti soffiano deboli o moderati dai quadranti meridionali, contribuendo a una giornata generalmente tranquilla sul piano meteorologico.

Un’occasione ideale per passeggiate tra borghi e sentieri, godendo dei colori intensi della natura irpina e dei suoni della fauna locale che animano la giornata.