Arrone, Umbria: anziana ritrovata sepolta vicino casa, famiglia di origine irpina al centro delle indagini

Arrone (Terni) – Un ritrovamento inquietante ha scosso la comunità umbra di Arrone, dove i carabinieri hanno rinvenuto i resti in avanzato stato di decomposizione di un’anziana donna, sepolti accanto all’abitazione in cui viveva con la figlia e il genero. La scoperta è avvenuta dopo che la figlia, presentandosi in caserma, avrebbe dichiarato: «Mamma è sepolta lì».

La Procura di Terni, che coordina le indagini, ha aperto un fascicolo per occultamento di cadavere, ipotesi che lascia intendere come al momento non si ritenga plausibile una morte violenta. Secondo le prime valutazioni, il decesso risalirebbe ad almeno un anno fa. L’autopsia, affidata al medico legale Massimo Lancia, dovrà chiarire le cause della morte.

Stando a quanto trapela, la donna percepiva una pensione, e anche questo aspetto economico rientra tra le piste al vaglio degli investigatori. La famiglia, originaria dell’Irpinia, si era trasferita da tempo ad Arrone. Oltre alla figlia convivente, l’anziana aveva altri figli che non abitavano con lei.

Al momento non risultano misure cautelari né indagati ufficiali, ma i rapporti familiari e le tensioni interne restano al centro delle verifiche.