Venticano (Av): A Villa il Sogno la magistrale esibizione del noto ‘Artista Mario Conte alla Comunione dei Gemellini Biondi

Sono rimasti davvero esterefatti i 60 invitati accorsi alla Comunione dei Gemellini Monica, Nicole Sofia, e Raffaele Biondi quando alle 15.45 in punto hanno visto sbucare il noto artista cantante del Castello delle Cerimonie e Real Time Mario Conte che è stato ospite di questo importante evento. Un esibizione magistrale offerta dalla fraternale Voce di Massimo Ranieri la quale ha commosso tutti gli astanti compresi i Quattro Gemelli Biondi, mamma Annalisa, Papà Daniele in un turbine di allegria, di gioia che ha avuto termine dopo l’abbondante ora di spettacolo. Direttamente dal Castello delle Cerimonie Mario Conte ad Avellino a Villa il Sogno dove tutti hanno gradito la bella sorpresa, dove tutti hanno trascorso una giornata da Sogno che solo Villa il Sogno in tutto e per tutto poteva regalare ai Quattro Gemellini Biondi in questo particolare ,singolare ed indimenticabile giorno . Da.Bio

