Visciano, si è svolta la processione del Corpus Domini.

di Nicola Valeri

Dopo la sospensione per un biennio dovuto alla pandemia, quest’anno è ripresa la tradizionale processione del Santissimo Sacramento meglio nota come il Corpus Domini con la benedizione degli altari allestiti lungo il tracciato. Rito presieduto dal parroco Padre Domenico La Manna con la partecipazione ufficiale della neo amministrazione Comunale con sindaco in testa Sabatino Tronchese che per l’occasione ha ricevuto gli auguri del parroco e benedizione di buon lavoro. Non è mancata la Protezione Civile ATaAPC coordinata da Gioacchino Iovino per l’assistenza ai presenti con il rispetto delle norme per prevenire i contagi.

adsense – Responsive – Post Articolo