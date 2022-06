AVELLINO. Valorizzazione del territorio, mercoledì 22 giugno incontro a Palazzo Caracciolo con l’assessore regionale Casucci. Il presidente Buonopane: “Preziosa occasione di confronto”

E’ in programma mercoledì prossimo, 22 giugno, la visita a Palazzo Caracciolo dell’assessore regionale al Turismo e alla Semplificazione Amministrativa, Felice Casucci, L’appuntamento è alle ore 11,30.

“Sarà l’occasione per un confronto sulle azioni da promuovere per la valorizzazione del patrimonio del nostro territorio e sullo sviluppo turistico dell’Irpinia – dichiara il presidente della Provincia, Rizieri Buonopane – All’incontro parteciperà la presidente della Fondazione Sistema Irpinia, Maria Gabriella De Matteis, per discutere del futuro dell’intera programmazione Sistema Irpinia al fine di un rilancio concreto delle attività. Con la Regione esiste una proficua collaborazione che vogliamo irrobustire e l’assessore Casucci ci ha sempre fornito il massimo supporto”.

