AVELLA. A Settembre, dopo due anni di stop, ritorna in grande stile la Festa Patronale

Mancano 80 giorni all’inizio della Festa Patronale in onore della Madonna delle Grazie e San Sebastiano. Dopo lo stop forzato causa pandemia, il programma di quest’anno torna ad essere come quello degli anni passati e con alcune novità in più: la motivazione di tale scelta nasce dalla volontà di creare una festa “più giovane”, senza però tralasciare l’aspetto più tradizionale della festa. Alla consueta processione, alla sfilata dei battenti e celebrazioni liturgiche, verranno affiancati non solo i soliti spettacoli ma anche una serata per i bambini con esecuzione canora, discoteca live all’aperto in piazza convento, spettacolo di cabaret con la partecipazione di Peppe Iodice, la serata per gli amanti della buona musica anni ’80 con i ” Collage”, le luminarie, della ditta Fulvio Migliore, per tutte le strade principali della nostra ridente cittadina, le esposizioni fieristiche su via Roma, le giostre, gli artisti di strada, i fuochi pirotecnici delle ditte Giulio Cimmino e Antonio Lieto. Lunedì 12 settembre è prevista l’attrazione musicale, principale della Festa patronale che si svolgerà nei giorni 06 – 07 – 08 – 09 – 10 – 11 – 12 settembre 2022.

