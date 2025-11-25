UNARMA Avellino e AIC siglano un accordo per servizi gratuiti agli iscritti

Unarma Avellino rafforza la propria presenza sul territorio e amplia l’offerta di tutela a favore dei propri iscritti. La Segreteria Provinciale dell’associazione sindacale dei Carabinieri ha infatti sottoscritto un accordo di collaborazione con l’A.I.C. – Associazione Italiana Coltivatori di Avellino, dando vita a una rete di servizi gratuiti e in convenzione destinati ai soci e ai loro familiari.

L’intesa mette a disposizione una serie di prestazioni di natura fiscale e amministrativa: dall’elaborazione del modello 730 all’ISEE, fino ad altri servizi di assistenza utili alla gestione delle pratiche quotidiane.

A sottoscrivere l’accordo sono stati i responsabili provinciali delle due realtà, il dott. Massimiliano Lo Priore per UNARMA ASC e il dott. Adamo Patrone per l’A.I.C., che hanno espresso soddisfazione per un’intesa ritenuta strategica.

«Con questo accordo – hanno dichiarato – rafforziamo il nostro impegno nel supportare il personale dell’Arma iscritto a UNARMA. Mettere a disposizione servizi concreti e qualificati significa contribuire al benessere di chi, ogni giorno, opera per la sicurezza della collettività».

UNARMA ASC, presente in provincia di Avellino con circa 300 associati, prosegue così nel percorso di ampliamento delle tutele, confermando una linea di crescita che punta a offrire sempre più strumenti e garanzie ai propri iscritti.

L’iniziativa, sottolineano le due segreterie provinciali, rappresenta un ulteriore passo verso una collaborazione strutturata tra mondo sindacale e realtà del territorio, con l’obiettivo di migliorare la qualità dei servizi dedicati a militari e famiglie.