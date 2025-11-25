Baiano, intervento dell’attivista Enrico Rizzi: recuperati alcuni cani in condizioni precarie.

Baiano (AV) – Pomeriggio movimentato oggi, martedì 25 novembre 2025, nel Baianese, dove l’attivista per i diritti degli animali Enrico Rizzi, noto per le sue segnalazioni e per le sue denunce quotidiane sui social contro i maltrattamenti, è intervenuto in una zona di campagna dopo una segnalazione relativa alla presenza di diversi animali custoditi in condizioni ritenute non idonee.

Secondo quanto riportato dallo stesso attivista, sul posto sarebbero stati trovati cani da caccia e alcuni cuccioli, tenuti legati con catene o rinchiusi in recinti considerati poco adeguati. Rizzi ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine e sul luogo sono giunti i Carabinieri della Compagnia di Baiano, insieme ai responsabili del servizio veterinario dell’ASL competente.

Un primo sopralluogo sarebbe avvenuto sotto una forte pioggia, dopo il quale l’attivista è tornato nuovamente con le autorità per procedere al recupero degli animali. Al momento del rientro sul posto, però, alcuni esemplari non erano più presenti, in particolare i cuccioli, la cui assenza sarà oggetto di ulteriori verifiche da parte degli organi competenti.

Gli animali trovati sul posto durante il secondo intervento sono stati presi in carico dall’ASL veterinaria e trasferiti in struttura, con successiva destinazione presso un canile autorizzato, dove saranno effettuati controlli sanitari e valutazioni sul loro stato di benessere.

Le autorità procederanno ora con gli accertamenti necessari per verificare la legittimità della detenzione, le condizioni igienico-sanitarie e l’eventuale presenza di violazioni normative.

L’episodio ha riacceso l’attenzione sul tema della custodia degli animali nelle aree rurali e sulla necessità di vigilanza costante, mentre sui social l’intervento di Rizzi sta già raccogliendo numerose reazioni.

Indagini e verifiche sono tuttora in corso.