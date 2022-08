Ufficiale: il Nola ingaggia tre under. Per i Bianconeri firmano due giovani difensori ed un centrocampista

l Nola 1925 comunica ufficialmente l’ingaggio di tre nuovi giovani calciatori. Arrivano alla corte di mister Antonio Rogazzo gli under Francesco De Lucia, Gioele Cirillo e Manuel Longobardo. Si tratta, in effetti, di un volto nuovo e di due profili già noti e con esperienze con la casacca bianconera. Tutti e tre hanno svolto il ritiro a Caposele per l’intera durata.

Francesco De Lucia è un difensore classe 2004. Elemento duttile del reparto difensivo, potendo occupare sia la posizione di difensore centrale che di terzino destro, l’anno scorso é stato impegnato nel campionato Juniores nazionale proprio con il Nola.

Gioele Cirillo, terzino ed esterno sinistro classe 2003, ritorna invece a Nola dopo la breve esperienza nella stagione 2020/2021. Cresciuto nelle giovanili del Napoli, ha vestito anche le maglie del Portici e delle giovanili del Savoia.

Manuel Longobardo è un centrocampista classe 2001. Si tratta di un profilo duttile che tra le passate stagioni vanta anche esperienze in Toscana con Pistoiese e Pontedera. La scorsa stagione ha ben figurato tre le file del Città di Avellino.