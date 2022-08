Futsal. Il nazionale spagnolo Pola alla Sandro Abate.

L’Asd Sandro Abate Five Soccer comunica di aver acquisito per la stagione 2022/2023 il diritto alle prestazioni sportive di Adrián Alonso Pereira soprannominato Pola, laterale, spagnolo, classe 1988.

Pola è un giocatore di fama internazionale, tra i pilastri della Nazionale Spagnola di Futsal, la scorsa stagione ha militato in Prima Divisione Portoghese allo Sporting Clube de Braga/AAUM totalizzando 25 presenze in gare ufficiali e realizzando 10 gol. Nelle precedenti nove stagioni è stato tra i campioni leader del Movistar Inter Futsal, club tra i più titolati di Spagna e al mondo, collezionando 366 presenze in competizioni nazionali e internazionali, realizzando 142 reti. Con la Selección de fútsal de España ha giocato 113 gare ufficiali. In carriera ha vestito anche le maglie di Lobelle Santiago, FS Nazareno e FS Redondela.

Ha disputato Euro Futsal (2014 – 2016 – 2018) con 18 presenze e 8 gol, ha vinto la Euro Futsal nel 2014 e 2016, è vice campione nel 2018, Futsal World Cup (2016) e Euro Futsal Under 21. Ha vinto 22 trofei tra cui 1 campionato d’Europa, 2 volte la UEFA Futsal Champions League, 6 volte il campionato di Prima Divisione Spagnolo, 6 volte la Supercoppa di Spagna, 2 volte la Copa del Rey e 5 volte la Copa de Espana di Futsal, Argento in Slovenia nel 2018 e Bronzo in Belgio nel 2014.

“Sono molto felice di iniziare un nuovo progetto con la Sandro Abate, dichiara Pola, un club che mi ha convinto per l’ambizione e la voglia di vincere. E’ un gruppo forte, conosco bene alcuni campioni che giocano ad Avellino. Sono un giocatore a cui piace vincere, non vedo l’ora di iniziare a giocare in Italia, campionato non facile con molte squadre allestite per fare bene. Ringrazio la famiglia Abate e la dirigenza per aver voluto puntare su di me, sono pronto e spero di salutare presto i nostri tifosi e la città di Avellino”.