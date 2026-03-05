U.S. Avellino, Izzo tra festa e polemiche social: i tifosi lo pungono, il difensore risponde

Armando Izzo si avvicina al ritorno in campo con la maglia dell’Avellino, ma nelle ultime ore il suo nome è finito al centro delle discussioni anche fuori dal terreno di gioco. Il difensore biancoverde ha festeggiato il suo 34° compleanno condividendo sui social alcuni momenti della serata con amici e familiari. Una celebrazione che non è passata inosservata ai tifosi.

Sul suo profilo Instagram sono arrivati tanti messaggi di auguri, ma anche diverse critiche da parte di alcuni sostenitori biancoverdi. C’è chi ha invitato il giocatore a pensare soprattutto al rientro in campo, con commenti diretti e piuttosto duri. Tra questi uno in particolare: “Pensa a tornare in campo, non vorrei che sei tornato ad Avellino per prendere la pensione”.

Izzo non ha lasciato cadere la provocazione e ha replicato direttamente sotto il post: “Nessuno mai mi ha regalato niente, amico mio. Sabato ti aspetto allo stadio”. Una risposta secca, che ha acceso ulteriormente la discussione tra i tifosi.

Tra i commenti apparsi sui social anche qualche osservazione polemica sul momento scelto per festeggiare, visto che la squadra era impegnata nella trasferta di Venezia. “I compagni giocavano e lui festeggia”, ha scritto un altro utente, alimentando il dibattito.

Al di là delle polemiche social, la situazione sportiva sembra comunque positiva. Izzo sta recuperando e potrebbe tornare tra i convocati già per la prossima sfida contro il Padova, almeno inizialmente dalla panchina.

Il campo, come spesso accade, sarà il vero giudice. E il difensore biancoverde avrà presto l’occasione per rispondere con i fatti.