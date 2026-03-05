Sicurezza in Irpinia, doppia operazione della Polizia: un arresto e una denuncia

AVELLINO — Proseguono le attività di controllo del territorio da parte della Polizia di Stato in Irpinia. Nel corso di due distinti interventi effettuati tra Sant’Angelo dei Lombardi e Avellino, gli agenti hanno eseguito un arresto e denunciato un uomo per reati legati al patrimonio.

Arresto a Sant’Angelo dei Lombardi

Nella serata del 3 marzo, gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sant’Angelo dei Lombardi hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione nei confronti di un uomo di 37 anni, originario di Napoli.

Il provvedimento riguarda una condanna definitiva a 5 anni e 6 mesi di reclusione per i reati di rapina ed estorsione. Dopo l’identificazione e le formalità di rito, il 37enne è stato condotto presso la Casa Circondariale, dove dovrà scontare la pena prevista dalla sentenza.

Controlli e denuncia ad Avellino

Nello stesso periodo, ad Avellino, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno fermato un 31enne del posto, già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati contro il patrimonio.

Durante il controllo e la successiva perquisizione del veicolo, i poliziotti hanno trovato nel bagagliaio un arnese utilizzato per lo scasso. L’oggetto è stato sequestrato, mentre l’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica.

Controlli intensificati sul territorio

Le operazioni rientrano nel quadro dei servizi di prevenzione e contrasto alla criminalità predisposti dalla Polizia di Stato in provincia di Avellino, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza e monitorare costantemente il territorio.