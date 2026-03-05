Nola e Napoli celebrano il Libero Pensiero: Giordano Bruno incontra l’arte della cartapesta. Lo start domani 

Napoli si prepara a vivere due giornate di intensa suggestione culturale nel nome di Giordano Bruno, simbolo universale di libertà intellettuale e coraggio civile.

Domani, venerdì 6 marzo, alle ore 10.30 nella prestigiosa cornice di Palazzo Serra di Cassano, la riflessione filosofica si intreccerà con la tradizione artigianale grazie a un incontro che metterà in dialogo il pensiero bruniano con l’arte della cartapesta, espressione identitaria del territorio nolano. Un convegno di alto profilo che vedrà la partecipazione di autorevoli relatori e sarà arricchito dall’esposizione di opere in cartapesta dedicate al filosofo, realizzate dai maestri del Consorzio.

Saranno presenti l’avv. Massimiliano Marotta, l’avv. Elia Alaia, l’avv. Lucia Casaburo, l’ing. Giuseppe Trinchese ed il Prof. Enrico Giuseppe Boccia.

Il secondo appuntamento, lunedì 9 marzo, sarà un momento di profondo valore simbolico: il Consorzio omaggerà l’Istituto con una statua di Giordano Bruno in cartapesta, alla presenza del presidente del consiglio regionale della Campania, l’on. Massimiliano Manfredi e della professoressa Teresa Caporale, cultore della materia nella filosofia morale.

Un gesto che unisce memoria e futuro, arte e responsabilità civile.

«Con questa iniziativa», dichiara l’Avv. Lucia Casaburo, Presidente del Consorzio dei Cartapestai Nolani, «vogliamo ricordare che il libero pensiero non appartiene al passato, ma continua a vivere nelle mani di chi crea, interpreta e tramanda. La cartapesta, materia semplice e antica, diventa così voce contemporanea della libertà. Un doppio appuntamento che non celebra soltanto un filosofo, ma riafferma il valore dell’arte come custode viva dell’identità e della coscienza collettiva».