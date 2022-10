TUFINO. “Pedalando per la ricerca”, 10 edizione della Bike Tour per la ricerca sulla Fibrosi Cistica

Organizzata dalla Fondazione Fibrosi Cistica con il patrocinio del Comune di Tufino insieme a Benny Molaro s abato 8 ottobre alle ore 14 tappa nel piccolo centro del nolano della 10 edizione del Tour “Pedalando per la ricerca. In sella alla loro bici arrivano in piazza Gragnano a Tufino, Matteo Marzotto Presidente FFC insieme agli ex campioni di ciclismo italiano. La 10° edizione del “Charity Bike Tour” a favore di Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica e lancia la Campagna Nazionale per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica.