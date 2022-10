GROTTAMINARDA. Buon inizio anno scolastico ai bimbi del “servizio integrativo al nido”. Ammessa a finanziameto la ricostruzione dell’asilo.

Anche per i bimbi del “Servizio Integrativo al Nido” è cominciata la scuola.

Sono, infatti, iniziate questa mattina presso la struttura comunale in via Bisciglieto, le attività del Servizio rivolto ai bambini di età compresa tra i 12 ed i 36 mesi promosso dal Comune di Grottaminarda con il supporto del Piano di Zona Sociale.

L’Amministrazione comunale estende l’augurio di un buon anno scolastico anche a questi piccolini per i quali il distacco dai familiari e un po’ più difficile vista la tenera età ma che a maggior ragione riveste una grande importanza per far sì che i bambini sviluppino la cognizione del mondo esterno, del gioco con altri bambini e quindi una prima autonomia personale ed espressiva.

Particolarmente calorosa ed affettuosa l’accoglienza da parte delle operatrici che hanno fatto trovare all’ingresso esterno ed interno del plesso palloncini colorati e a ciascun bambino hanno offerto una coccarda di benvenuto.

«Il Servizio Integrativo al Nido – afferma l’Assessora alla Cultura Marilisa Grillo – è una delle priorità di questa Amministrazione che puntiamo a potenziare, sia per la grande valenza educativa in termini di esperienze di gioco costruttivo e quindi di crescita, sia quale supporto alle mamme ed ai papà che lavorano.

C’è massima attenzione nella qualità degli ambienti, degli arredi e dei giochi, igiene e sicurezza sono garantiti. Come è garantita la competenza e la dolcezza delle operatrici che, sulla scorta di un “Programma Educativo” di base, modellano le attività intorno a ciascun bambino.

Tra l’altro pochi giorni fa abbiamo ricevuto il Decreto Ministeriale per l’ammissione a finanziamento dell’intervento di ricostruzione dell’Asilo di via Bisciglieto per 876mila euro. Questo ci inorgoglisce ancora di più perché potremo andare a realizzare il primo asilo comunale».

Si informano inoltre i cittadini che è ancora disponibile qualche posto presso il “Servizio Integrativo al Nido” quindi saranno riaperte le iscrizioni. Si invitano pertanto i genitori a rivolgersi allo “Sportello di assistenza” al primo piano del Palazzo di Città dove vi sono le operatrici del Servizio Civile per dare una mano alle famiglie a compilare le domande oppure possono rivolgersi direttamente alla dottoressa Mercedes Russo presso il plesso di via Bisciglieto.

Lo sportello è disponibile dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00.

Per ulteriori info telefonare al 371 430 0632.