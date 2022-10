Dal primo ottobre fino al 23 , farà tappa nella citta di Avellino il famoso CIRCO CONTEMPORANEO ATMOSPHERE, il primo circo in Italia ad utilizzare Animali Oleografici nel proprio spettacolo, reduci di un grande successo in Puglia. “Abbiamo deciso di continuare la tournee in Italia, nella splendida regione Campana con la speranza che riusciremo anche in questa regione a far capire alla popolazione che il Circo Senza Animali esiste ed è altrettanto spettacolare”, affermano i circensi.