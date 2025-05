Tragedia sulla Statale Sorrentina: muore dopo una notte di agonia il 55enne Aniello De Rosa

Castellammare di Stabia – Ancora sangue sulla statale 145 Sorrentina. Un nuovo tragico incidente ha spezzato la vita di Aniello De Rosa, 55 anni, residente a Gragnano e dipendente di un supermercato di Piano di Sorrento. L’uomo è morto oggi dopo una notte di agonia in ospedale, a seguito di un violento scontro avvenuto nel pomeriggio di ieri nel territorio di Castellammare di Stabia.

Secondo una prima ricostruzione, il centauro era in sella al suo scooter e stava per imboccare la galleria di Gragnano quando, probabilmente nel tentativo di un sorpasso, è avvenuto l’impatto con un’auto. Lo schianto è stato violentissimo. Sul posto sono giunte due ambulanze del 118 e gli agenti della polizia municipale stabiese per i rilievi.

Le condizioni di De Rosa sono apparse da subito gravissime. Trasportato d’urgenza all’ospedale San Leonardo insieme all’automobilista, anche lui ferito, è stato sottoposto a cure intensive, ma il suo quadro clinico è peggiorato nel corso della notte fino al tragico epilogo.

Dolore e sgomento a Gragnano e Piano di Sorrento, dove Aniello era molto conosciuto per il suo lavoro e la sua cordialità. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio degli inquirenti.