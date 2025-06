Tragedia sui binari a Casalnuovo: trovato il corpo senza vita di un giovane, indagini in corso

È avvolto dal mistero il ritrovamento di un corpo privo di vita avvenuto nella serata di martedì 25 giugno presso i binari della stazione ferroviaria di Casalnuovo, nel Napoletano. A fare la tragica scoperta è stato il personale ferroviario, che ha immediatamente lanciato l’allarme.

Secondo le prime ricostruzioni, si tratterebbe di un ragazzo, ma l’identità della vittima non è ancora stata ufficialmente confermata. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato vano: per il giovane non c’era più nulla da fare.

Le circostanze dell’accaduto restano al momento poco chiare. Non si esclude l’ipotesi di un gesto volontario, ma gli inquirenti mantengono aperto ogni scenario, anche quello di un possibile incidente. Un elemento che rende ancora più complessa la vicenda è la mancanza di testimoni diretti e la difficoltà nel determinare se la vittima fosse già senza vita al momento in cui si è distesa sui binari o se sia stata travolta da un treno in transito.

La circolazione ferroviaria è stata sospesa in entrambe le direzioni per diverse ore, causando disagi alla mobilità locale e regionale. Le indagini sono affidate alla Polizia Municipale, che sta acquisendo immagini di videosorveglianza e raccogliendo elementi utili per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti.

Il dramma ha scosso profondamente la comunità di Casalnuovo, ancora incredula davanti a una vicenda dai contorni tragici e irrisolti.