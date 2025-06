“Voci in piazza”: a Sant’Anastasia il 27 giugno il concerto del coro Diferencia 2.0. Musica classica napoletana protagonista in piazza Trivio

Domani sera, venerdì 27 giugno, la musica sarà protagonista a Sant’Anastasia con una serata tutta da vivere sotto le stelle. Alle ore 20:30, in piazza Trivio, andrà in scena il concerto del coro Diferencia 2.0, nell’ambito della rassegna culturale “Voci in piazza”, promossa dal Comune di Sant’Anastasia.

Il gruppo vocale si esibirà in un coinvolgente repertorio di musica classica napoletana, tra brani immortali, arrangiamenti originali e armonie capaci di emozionare un pubblico di ogni età. L’evento, a ingresso libero, vuole celebrare la grande tradizione musicale partenopea e offrire alla cittadinanza un momento di cultura, bellezza e appartenenza.

Il concerto sarà anche un’occasione per vivere la piazza come luogo d’incontro e riscoprire, attraverso la musica, il valore delle radici condivise. Il coro Diferencia 2.0, noto per la qualità delle esecuzioni e la passione che trasmette in ogni esibizione, accompagnerà il pubblico in un viaggio sonoro tra eleganza, sentimento e identità popolare.

“Vi aspettiamo numerosi per una serata all’insegna dell’arte, dell’emozione e della nostra storia musicale più autentica”, è l’invito rivolto ai cittadini dagli organizzatori.

Appuntamento quindi domani sera, ore 20:30 in piazza Trivio: con Diferencia 2.0, la musica napoletana tornerà a far vibrare il cuore di Sant’Anastasia.