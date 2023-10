TORRE LE NOCELLE (AV). A fuoco deposito di pannelli per la coibentazione. Fiamme visibili a chilometri di distanza

I Vigili del Fuoco di Avellino alle ore 18’30 di oggi 9 ottobre sono intervenuti in contrada Campo Ceraso nel comune di Torre Le Nocelle per un incendio che sta riguardando un deposito di pannelli per coibentazione. La sala operativa del Comando di via Zigarelli ha inviato sul posto una squadra da Avellino, una dal distaccamento di Grottaminarda, due autobotti ed il carro schiuma in supporto. I Vigili del Fuoco stanno circoscrivendo le fiamme i cui fumi della combustione sono visibili da diversi chilometri. Al momento non si segnalano persone coinvolte, Vi terremo aggiornati sugli sviluppi delle operazioni di soccorso.