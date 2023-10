BAIANO. L’opposizione chiede la convocazione del consiglio comunale per discutere di gestione integrata di rifiuti urbani

“Alla luce delle ultime vicende politico-amministrative che hanno interessato il nostro territorio e in particolare l’Ente d’Ambito Avellino, questa mattina abbiamo presentato al Presidente del Consiglio Comunale una richiesta di convocazione del Consiglio Comunale in una sessione straordinaria dedicata a una discussione di massima importanza per il nostro territorio: “Sistema di gestione integrata dei rifiuti urbani”. Questa la nota inviataci dal gruppo consiliare di opposizione al Comune di Baiano, che continua affermando: “Ci auspichiamo che il nostro invito venga esaminato con priorità assoluta e che venga fissata una data per la convocazione del Consiglio Comunale nel più breve tempo possibile in modo da promuovere un confronto sul futuro del sistema di gestione integrata dei rifiuti urbani nel nostro Comune”.