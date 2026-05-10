Torre del Greco, successo per il raduno delle Ferrari: festa tra le strade cittadine.(foto)

TORRE DEL GRECO – Grande partecipazione e tanto entusiasmo a Torre del Greco in occasione del raduno dedicato alle storiche Ferrari, le celebri “Rosse” che hanno sfilato tra le strade cittadine attirando curiosi e appassionati.

L’iniziativa si è poi conclusa nell’area dell’isola ecologica situata tra via Roma e via Salvator Noto, dove i partecipanti hanno preso parte a un momento conviviale con pranzo finale.

Presente anche il sindaco Luigi Mennella, che ha salutato gli organizzatori insieme alla consigliera comunale delegata allo sport Valentina Ascione e al consigliere Dario Tonzino.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto agli agenti della polizia municipale, che hanno garantito il regolare svolgimento della manifestazione in totale sicurezza.