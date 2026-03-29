Mugnano del Cardinale, grande partecipazione alla benedizione delle palme: don Giuseppe Autorino guida la comunità

MUGNANO DEL CARDINALE – Una mattinata intensa e carica di spiritualità quella vissuta oggi al Santuario di Santa Filomena, dove la comunità si è riunita per celebrare la Domenica delle Palme, momento che segna l’inizio della Settimana Santa.

Fin dalle prime ore del giorno, numerosi fedeli – tra famiglie, giovani e anziani – hanno gremito il sagrato della chiesa, stringendo tra le mani rami di ulivo e palme, simbolo di pace e rinnovamento. Un’immagine suggestiva, che racconta il forte legame tra il territorio e le sue tradizioni religiose.

A presiedere la celebrazione è stato il rettore del Santuario, don Giuseppe Autorino, che dal sagrato ha impartito la benedizione delle palme, dando avvio a uno dei riti più sentiti dell’anno liturgico. Un momento di raccoglimento e partecipazione, accompagnato da canti e preghiere che hanno coinvolto l’intera assemblea.

La celebrazione è poi proseguita all’interno della chiesa, dove la Santa Messa ha assunto un tono solenne e partecipato, con una presenza significativa anche di bambini e giovani, protagonisti attivi della liturgia.

La Domenica delle Palme, che rievoca l’ingresso di Gesù a Gerusalemme, apre il cammino verso la Pasqua e invita alla riflessione, alla speranza e alla condivisione. E anche a Mugnano del Cardinale, la risposta della comunità è stata forte e sentita.

Ma la giornata di fede non si conclude qui. Questa sera, alle ore 17:30, la comunità è chiamata a vivere un altro momento significativo con la Via Crucis “Educarci alla pace”, che partirà da Piazza Cardinale per concludersi proprio al Santuario di Santa Filomena. Un appuntamento che si preannuncia intenso e partecipato, un’occasione per camminare insieme, meditare sulla Passione di Cristo e riflettere sul valore della pace, oggi più che mai attuale.

Un’intera giornata, dunque, che unisce celebrazione, tradizione e impegno spirituale, nel segno di una comunità viva e profondamente legata alla propria fede.