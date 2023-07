Torna “Jazz&Wine all’ombra del Campanile” VIII edizione patrocinata dal Comune di Caposele, a cura dell’ Associazione Musicalmente Caposele, in collaborazione con Albergo Ristorante “7Bello”,

A Caposele (AV), bellissimo borgo irpino, territorio dalle molteplici risorse e potenzialità si svolgerà uno degli eventi culturali più attesi ed incoraggiato dagli amanti del genere: pronta a partire l’ottava edizione di Jazz&Wine all’Ombra del Campanile’23, una rassegna che cresce anno per anno a ritmo esponenziale mettendo al centro la musica jazz in connubio con la valorizzazione del territorio. La location, immersa nell’affascinante e suggestiva atmosfera delle cantine di Parco Saure, luogo significativo dalle enormi potenzialità e dal patrimonio storico ed architettonico culturale, farà da cornice al connubio ideale tra la musica jazz in tutte le sue declinazioni e alle degustazioni delle specialità enogastronomiche che impreziosisce l’offerta eno-culturale del territorio irpino. Un enorme onore per gli organizzatori, ospitare nel piccolo paesino Irpino, una grande concerto che desidera intersecare la storia, il presente ed il futuro della ottima musica di qualità!

Il concerto

GeGè Telesforo voce, percussioni

Matteo Cutello tromba

Giovanni Cutello sax

Christian Mascetta chitarra

Vittorio Solimene organo e tastiera

Michele Santoleri batteria