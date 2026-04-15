Teatro San Carlo, perquisizioni della Guardia di Finanza: 11 indagati per reati legati alla gestione

Indagini in corso al Teatro San Carlo di Napoli, dove nella giornata odierna la Guardia di Finanza ha eseguito una serie di perquisizioni nell’ambito di un’inchiesta coordinata dalla Procura partenopea.

Secondo quanto emerso, sono undici le persone iscritte nel registro degli indagati. I reati ipotizzati riguardano, a vario titolo, truffa, peculato e falso, e sarebbero collegati alla precedente gestione dell’ente.

Tra i nomi coinvolti figurano anche l’ex sovrintendente Stéphane Lissner e l’ex direttore generale Emmanuela Spedaliere.

L’attività investigativa ha portato anche al sequestro di dispositivi elettronici, tra cui telefoni cellulari, su disposizione della Procura. Gli inquirenti stanno analizzando la documentazione acquisita per chiarire eventuali responsabilità e ricostruire nel dettaglio le dinamiche dei fatti contestati.

Le indagini sono condotte dal Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli, sotto il coordinamento della magistratura.