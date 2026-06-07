Quadrelle. Musikarma ETS incanta Piazza Vittoria: musica, cultura e innovazione nel cuore dell’Irpinia

Grande partecipazione e applausi calorosi per l’esibizione della classe di canto di Musikarma ETS, andata in scena lo scorso 6 giugno in Piazza Vittoria a Quadrelle. Un evento che ha saputo unire musica, emozioni e condivisione, richiamando numerosi cittadini e appassionati in una serata all’insegna dell’arte e della cultura.

Alla manifestazione hanno preso parte il neo sindaco Carmine Isola e i consiglieri comunali. Nel corso della serata, il primo cittadino ha espresso parole di apprezzamento per l’iniziativa, ringraziando il presidente di Musikarma ETS, Giovanni De Simone, pianista e compositore, per l’impegno profuso nella promozione della cultura musicale sul territorio. Il sindaco Isola si è detto particolarmente soddisfatto della riuscita dell’evento, sottolineando la significativa presenza di pubblico che ha animato la piazza e testimoniato l’interesse della comunità verso iniziative culturali di qualità.

Dal 2017, Musikarma ETS rappresenta un importante punto di riferimento culturale per l’Irpinia. Sotto la guida del presidente Giovanni De Simone, l’associazione promuove la diffusione della cultura musicale attraverso corsi di canto e di strumenti musicali rivolti a persone di tutte le età, contribuendo alla crescita artistica e personale di giovani e adulti.

L’attività di Musikarma ETS va ben oltre la formazione musicale. L’associazione è infatti impegnata nell’organizzazione di eventi culturali e nell’utilizzo di tecnologie innovative, come la realtà virtuale, per offrire esperienze artistiche coinvolgenti e all’avanguardia. Un approccio moderno che coniuga tradizione musicale e innovazione tecnologica, rendendo l’offerta culturale sempre più accessibile e stimolante.

Tra le iniziative più apprezzate figura anche “Ambienti Sonori”, un progetto che valorizza il territorio attraverso trekking naturalistici accompagnati da concerti musicali immersi nella natura. Un format originale che unisce musica, paesaggio e promozione delle bellezze locali, contribuendo a far conoscere e valorizzare il patrimonio ambientale dell’Irpinia.

L’evento di Piazza Vittoria ha rappresentato ancora una volta la capacità di Musikarma ETS di creare momenti di aggregazione e crescita culturale, confermando il ruolo dell’associazione come protagonista attiva della vita sociale e artistica del territorio.