Fonderie Pisano, il TAR conferma lo stop: Fico “Priorità resta la salute”

Le Fonderie Pisano resteranno chiuse. Il Tribunale Amministrativo Regionale ha infatti respinto il ricorso presentato dalla proprietà, confermando la validità del provvedimento adottato.

A commentare la decisione è stato il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, che ha sottolineato come l’azione dell’amministrazione sia stata basata su valutazioni tecniche e nel rispetto delle normative vigenti, oltre che delle indicazioni provenienti dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.

La chiusura dell’impianto rappresenta, secondo la Regione, una scelta necessaria per garantire la tutela della salute pubblica e dell’ambiente, considerati elementi prioritari nelle politiche territoriali.

Allo stesso tempo, è stata evidenziata l’attenzione verso i lavoratori coinvolti nella vicenda. L’impegno, infatti, è quello di individuare soluzioni in grado di accompagnarli e sostenerli in questa fase, cercando di conciliare le esigenze occupazionali con quelle ambientali.

La Regione ribadisce dunque la volontà di proseguire su una linea improntata all’equilibrio tra sviluppo e sostenibilità, con l’obiettivo di garantire condizioni compatibili con la qualità della vita dei cittadini.