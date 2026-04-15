Meteo Irpinia, giovedì 16 aprile: variabilità e possibili piogge sui rilievi

Secondo il bollettino meteorologico emesso il 15 aprile alle ore 22:45, l’Irpinia resta interessata da correnti nord-orientali che determineranno condizioni di tempo variabile nella giornata di giovedì 16 aprile 2026.

È prevista un’alternanza tra nubi e schiarite su gran parte del territorio, con la possibilità di isolati fenomeni, più probabili nelle aree interne e a ridosso dei rilievi montuosi.

Le temperature si manterranno stazionarie o in lieve diminuzione, mentre i venti soffieranno dai quadranti nord-orientali, con intensità da debole a moderata.

Nel complesso, si prospetta una giornata all’insegna della variabilità, senza fenomeni diffusi ma con possibili episodi locali soprattutto nelle zone montane.