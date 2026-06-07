Tufino piange il piccolo Aniello Ravo di 11 anni

07/06/2026 binews.it EVIDENZA, NOLANO, NON E' PIU' 0

Tufino piange il piccolo Aniello Ravo di 11 anni

Una notizia che ha profondamente colpito l’intera comunità di Tufino. La scomparsa del piccolo Aniello Ravo, appena 11 anni, ha lasciato un vuoto immenso nei cuori dei familiari, degli amici e di tutti i cittadini che in queste ore si stringono attorno alla famiglia con affetto e partecipazione.

Il dolore per la perdita di una giovane vita è un sentimento che attraversa l’intero paese, dove in tanti hanno voluto manifestare vicinanza ai genitori, ai fratelli e a tutti i parenti del piccolo Aniello. Un lutto che coinvolge non solo una famiglia, ma un’intera comunità che si riconosce nei valori della solidarietà e del sostegno reciproco nei momenti più difficili.

L’Amministrazione comunale, interpretando il sentimento condiviso della popolazione, esprime il più sincero cordoglio e si unisce al dolore dei familiari, assicurando la propria vicinanza in questo momento di grande sofferenza. Numerosi cittadini hanno già fatto giungere messaggi di affetto e di conforto, testimoniando quanto forte sia il legame che unisce la comunità tufinese.

A nome dell’intera comunità, giunga alla famiglia Ravo l’abbraccio più sincero e sentito. Tufino si ferma, si raccoglie nel silenzio e nella preghiera, e si stringe attorno ai suoi cari nel ricordo del piccolo Aniello.

Tufino piange il piccolo Aniello Ravo di 11 anni