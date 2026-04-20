Taurasi, tragedia evitata: uomo salvato dai Carabinieri mentre minacciava di lanciarsi dal ponte

Momenti di grande tensione nel territorio di Taurasi, dove un uomo è stato salvato in extremis dai Carabinieri mentre minacciava di lanciarsi nel vuoto da un ponte lungo la SP215.

L’allarme è scattato nella giornata di ieri, quando al numero unico di emergenza 112 è giunta la segnalazione dell’allontanamento di una persona che aveva manifestato chiari intenti suicidi. Immediatamente sono partite le ricerche, coordinate dalla Compagnia di Mirabella Eclano, con il coinvolgimento di più pattuglie impegnate sul territorio.

Grazie a un rapido lavoro di raccolta e incrocio delle informazioni, i militari sono riusciti a individuare l’uomo sul ponte che attraversa il fiume Calore, al confine tra i comuni di Taurasi e Lapio. La situazione è apparsa subito critica: l’uomo era già in bilico, con parte del corpo oltre la barriera.

Determinante è stato l’intervento tempestivo dei Carabinieri, che sono riusciti ad afferrarlo e metterlo in sicurezza prima che potesse compiere il gesto estremo. Dopo essere stato tratto in salvo, l’uomo è stato avvicinato e rassicurato dai militari, che hanno instaurato con lui un dialogo fondamentale per calmarlo.

Successivamente è stato affidato alle cure del personale sanitario.

Un intervento rapido e coordinato che ha evitato una tragedia, confermando ancora una volta l’importanza della presenza e dell’operato delle forze dell’ordine sul territorio.