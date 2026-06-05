Petruro di Forino in festa per gli 8 anni di Silvana Fruncillo

Giornata speciale a Petruro di Forino, dove la piccola Silvana Fruncillo festeggia oggi il suo ottavo compleanno circondata dall’affetto della famiglia, degli amici e di quanti le vogliono bene.

Otto anni rappresentano una tappa importante nel percorso di crescita di una bambina: un’età fatta di sogni, sorrisi, nuove scoperte e tanta voglia di vivere ogni giorno con entusiasmo. Per Silvana è il momento di spegnere le candeline e condividere una giornata di gioia e divertimento insieme alle persone più care.

Tra i messaggi di auguri più affettuosi c’è quello dello zio Gerardo Brasiliano, che ha voluto dedicarle un pensiero speciale:

«Cara nipote, oggi raggiungi un traguardo importante. Vivi questa giornata con gioia, sii felice e divertiti. Custodisci sempre il tuo sorriso e affronta la vita con serenità e amore. Tanti auguri per i tuoi 8 anni!».

A Silvana giungano gli auguri più sinceri per un compleanno ricco di emozioni, felicità e momenti indimenticabili.

Buon compleanno, Silvana!