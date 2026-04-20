Roccarainola, interruzione dell’energia elettrica: ecco quando e dove

Il Comune di Roccarainola informa la cittadinanza che nella giornata di martedì 22 aprile 2026 è prevista un’interruzione temporanea dell’energia elettrica per consentire lavori di manutenzione sulla rete.
L’erogazione sarà sospesa dalle ore 13:00 alle ore 20:00, fascia oraria durante la quale i tecnici saranno impegnati in interventi programmati per migliorare l’efficienza del servizio.
Le zone interessate dal disservizio sono:
* Via N. Sauro
* Via Matierno
* Contrada Veterale
* Contrada Cannelle
Si tratta di un’interruzione necessaria per garantire la sicurezza e il corretto funzionamento della rete elettrica. Si invitano i cittadini residenti nelle aree coinvolte a prendere le dovute precauzioni durante le ore indicate.
L’avviso è stato diramato in collaborazione con e-distribuzione e l’amministrazione comunale.