Roccarainola, interruzione dell’energia elettrica: ecco quando e dove

20/04/2026 binews.it ATTUALITA', EVIDENZA, NAPOLI E PROVINCIA, NOLANO, Servizi al cittadino 0

Roccarainola, interruzione dell’energia elettrica: ecco quando e dove

Il Comune di Roccarainola informa la cittadinanza che nella giornata di martedì 22 aprile 2026 è prevista un’interruzione temporanea dell’energia elettrica per consentire lavori di manutenzione sulla rete.

L’erogazione sarà sospesa dalle ore 13:00 alle ore 20:00, fascia oraria durante la quale i tecnici saranno impegnati in interventi programmati per migliorare l’efficienza del servizio.

Le zone interessate dal disservizio sono:

* Via N. Sauro
* Via Matierno
* Contrada Veterale
* Contrada Cannelle

Si tratta di un’interruzione necessaria per garantire la sicurezza e il corretto funzionamento della rete elettrica. Si invitano i cittadini residenti nelle aree coinvolte a prendere le dovute precauzioni durante le ore indicate.

L’avviso è stato diramato in collaborazione con e-distribuzione e l’amministrazione comunale.                                                                                                                                                                  Roccarainola, interruzione dell’energia elettrica: ecco quando e dove