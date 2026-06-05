Elezione del Presidente della Provincia di Avellino: domani il voto a Palazzo Caracciolo

AVELLINO – Si sono regolarmente costituiti il Seggio Centrale e la Sottosezione per l’elezione del Presidente della Provincia di Avellino presso Palazzo Caracciolo. Con l’insediamento formale dei componenti degli uffici elettorali hanno preso avvio tutte le procedure preparatorie previste dalla normativa per lo svolgimento della consultazione.

Le operazioni di voto si terranno nella giornata di sabato 6 giugno 2026, dalle ore 8:00 alle ore 20:00. Gli aventi diritto saranno chiamati a esprimere la propria preferenza per il rinnovo della guida dell’ente provinciale.

Al termine delle votazioni, alle ore 20:00, prenderanno immediatamente il via le operazioni di scrutinio. Lo spoglio sarà trasmesso in diretta streaming attraverso due collegamenti dedicati, relativi rispettivamente al Seggio Centrale e alla Sottosezione, consentendo così di seguire in tempo reale l’andamento delle operazioni elettorali.

Nel corso della giornata saranno inoltre comunicati gli aggiornamenti sull’affluenza alle urne. I dati saranno resi noti alle ore 12:00, alle ore 17:00 e, infine, alle ore 20:00, con la pubblicazione dell’affluenza definitiva al termine delle votazioni.

Concluso lo scrutinio, l’Ufficio Elettorale procederà agli adempimenti di competenza per la verifica dei risultati e la successiva proclamazione degli eletti, che avverrà presso la Sala Grasso della Provincia di Avellino.

L’appuntamento rappresenta un momento significativo per la vita istituzionale dell’ente provinciale, chiamato a rinnovare la propria rappresentanza attraverso il voto degli amministratori locali aventi diritto.