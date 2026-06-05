GRANDE CHIUSURA DELLA IV EDIZIONE DELLA RASSEGNA TEATRALE “METTI UNA SERA A TEATRO” ad ARIANO IRPINO

Si conclude con uno spettacolo pluripremiato la IV edizione della Rassegna Teatrale “Metti una Sera a Teatro” a cura dell’Associazione YGGDRASILL con la direzione artistica di Alessandro Pagliaro e Francesco Castagnozzi

Dopo il grande successo di “UNA TRAGEDIA REALE”, la Compagnia FSSL ritorna ad Ariano Irpino con uno spettacolo assolutamente da non perdere: “REGINA MADRE”, un’intensa e coinvolgente commedia che ha conquistato pubblico e critica.

Domenica 7 Giugno 2026

Ore 19:00

Teatro Lina Wertmüller – Ariano Irpino

In scena “REGINA MADRE”, con la regia di Domenico Palmiero della FSSL.

La storia prende avvio dal ritorno a casa di Alfredo, uomo segnato dal fallimento del proprio matrimonio e da una carriera giornalistica mai decollata. Con il pretesto di voler assistere la madre malata, decide di trasferirsi da lei. In realtà, il suo obiettivo è un altro: raccontare gli ultimi mesi di vita della donna e trasformarli in uno scoop giornalistico.

Ma Regina, nonostante l’età e le infermità che la affliggono, è una matriarca forte e indistruttibile. Tra madre e figlio si sviluppa così un intenso duello psicologico fatto di ricatti, menzogne, provocazioni e verità mai confessate. In un ambiente domestico apparentemente rassicurante, i due protagonisti si inseguono tra passato, presente e futuro, dando vita a un continuo alternarsi di emozioni, tensioni e momenti grotteschi.

“Regina Madre” è una commedia amara e coinvolgente che indaga con profondità il complesso rapporto tra genitori e figli, dove amore e conflitto, dipendenza e libertà si intrecciano in modo indissolubile. Uno spettacolo capace di far sorridere, riflettere ed emozionare fino all’ultimo istante.

Con:

Domenico Palmiero

Clementina Gesumaria

Assistente alla regia: Iris Golino

Direttore di scena: Giovanni Del Prete

Direttore di produzione: Nunzio Tedesco

Biglietti disponibili presso:

Tabacchi G&G di Sicuranza G. – Piazza Plebiscito

Irpinia Pubblicità – Via Variante loc. Martiri

Online su www.yggdrasill.info