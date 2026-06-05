GRANDE CHIUSURA DELLA IV EDIZIONE DELLA RASSEGNA TEATRALE “METTI UNA SERA A TEATRO” ad ARIANO IRPINO

Si conclude con uno spettacolo pluripremiato la IV edizione della Rassegna Teatrale “Metti una Sera a Teatro” a cura dell’Associazione YGGDRASILL con la direzione artistica di Alessandro Pagliaro e Francesco Castagnozzi
Dopo il grande successo di “UNA TRAGEDIA REALE”, la Compagnia FSSL ritorna ad Ariano Irpino con uno spettacolo assolutamente da non perdere: “REGINA MADRE”, un’intensa e coinvolgente commedia che ha conquistato pubblico e critica.
Domenica 7 Giugno 2026
Ore 19:00
Teatro Lina Wertmüller – Ariano Irpino
In scena “REGINA MADRE”, con la regia di Domenico Palmiero della FSSL.
La storia prende avvio dal ritorno a casa di Alfredo, uomo segnato dal fallimento del proprio matrimonio e da una carriera giornalistica mai decollata. Con il pretesto di voler assistere la madre malata, decide di trasferirsi da lei. In realtà, il suo obiettivo è un altro: raccontare gli ultimi mesi di vita della donna e trasformarli in uno scoop giornalistico.
Ma Regina, nonostante l’età e le infermità che la affliggono, è una matriarca forte e indistruttibile. Tra madre e figlio si sviluppa così un intenso duello psicologico fatto di ricatti, menzogne, provocazioni e verità mai confessate. In un ambiente domestico apparentemente rassicurante, i due protagonisti si inseguono tra passato, presente e futuro, dando vita a un continuo alternarsi di emozioni, tensioni e momenti grotteschi.
“Regina Madre” è una commedia amara e coinvolgente che indaga con profondità il complesso rapporto tra genitori e figli, dove amore e conflitto, dipendenza e libertà si intrecciano in modo indissolubile. Uno spettacolo capace di far sorridere, riflettere ed emozionare fino all’ultimo istante.
Con:
- Domenico Palmiero
- Clementina Gesumaria
Assistente alla regia: Iris Golino
Direttore di scena: Giovanni Del Prete
Direttore di produzione: Nunzio Tedesco
Biglietti disponibili presso:
- Tabacchi G&G di Sicuranza G. – Piazza Plebiscito
- Irpinia Pubblicità – Via Variante loc. Martiri
Online su www.yggdrasill.info