AL VIA “THEATRALIA”: IL FESTIVAL NAZIONALE DELL’ARTE TEATRALE ILLUMINA VISCIANO DAL 9 AL 14 GIUGNO

Sei serate di grande teatro sotto le stelle, tra eccellenze nazionali e nuove generazioni di talenti. Ingresso gratuito all’Arena del Parco Giovanni Paolo II.

VISCIANO (NA) – Dal 9 al 14 giugno 2026, il Comune di Visciano accenderà i riflettori sulla magia del teatro con la quinta edizione di “Theatralia – Festival Nazionale dell’Arte Teatrale”. L’evento è ideato e organizzato dall’APS-ETS Camomilla a colazione, con il patrocinio del Comune di Visciano e della FITA (Federazione Italiana Teatro Amatori).

La kermesse, firmata dalla direzione artistica dell’attore poliedrico Angelo Iannelli e coordinata dal direttore di produzione Felice D’Onofrio, promette di far ridere, emozionare e sognare il pubblico campano. Tutti gli spettacoli si terranno nella suggestiva cornice dell’Arena del Parco Giovanni Paolo II, con inizio alle ore 20:45 e ingresso rigorosamente gratuito.

Ad inaugurare il palcoscenico saranno infatti I Ragazzi di Offline (Laboratorio di Ricerca Teatrale e Officina del Pensiero dell’APS Camomilla a colazione), che presenteranno lo spettacolo “Pensione Stella – Due atti di pura follia”. La commedia, liberamente tratta dal capolavoro ‘O miedeco d’e pazze di Eduardo Scarpetta, regalerà una serata di irresistibile comicità .

L’edizione 2026 di Theatralia si arricchisce di un momento di altissimo valore artistico e culturale. Durante il festival verranno infatti consegnati i prestigiosi Premi all’attrice e cantante Antonella Morea , agli artisti Annamaria Colasanto, Antonella Prisco ed Enzo Costanza. Il riconoscimento celebra il loro straordinario percorso artistico, la dedizione al palcoscenico e la capacità di esportare l’eccellenza della tradizione teatrale napoletana a livello nazionale e non solo.

Il cuore del festival vedrà sfidarsi quattro eccellenze teatrali, selezionate accuratamente su scala nazionale dopo un lungo e difficile vaglio della commissione artistica del festival.

* QUANTA BRAVA GENTE in “Tre papà per un bebè”: una commedia brillante, moderna e dal ritmo serrato.

* DANDY DANNO & DIVA G in “LOL”: uno show visuale unico, capace di fondere comicità, mimo e physical theatre.

* COMPAGNIA FSSL in “Tre sull’Altalena”: Tre sconosciuti, tre stanze identiche, un enigma sospeso tra la vita e la morte.

* LA PUTECA DEGLI ATTORI in “Dietro un fantasma”: una performance suggestiva che scava nel mistero, sospesa tra mito e realtà.

L’evento speciale di chiusura: Giovanna Sannino e Gaetano Migliaccio

Il gran finale del 14 giugno 2026 vedrà la partecipazione straordinaria di una delle coppie artistiche più amate e talentuose della nuova generazione del teatro e della televisione italiana: Giovanna Sannino e Gaetano Migliaccio (Mare Fuori)

I due attori porteranno in scena lo spettacolo “Quei Due”, un dialogo serrato e potente fatto di sguardi, silenzi e parole taglienti, capace di far vibrare le corde più profonde del cuore e di confermare la forza interpretativa del nuovo panorama attoriale nazionale.