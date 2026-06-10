Sperone, trovato cane Bulldog Francese smarrito nei pressi del cimitero di Baiano: appello per rintracciare il proprietario

Un cane smarrito è stato ritrovato nelle ultime ore a Sperone e ora si cerca il proprietario per consentirgli di tornare al più presto a casa.

L’animale, un esemplare di Bulldog Francese dal mantello tigrato, è stato notato mentre vagava nella zona di Corso Umberto. Attualmente è stato accolto e messo al sicuro presso il negozio di detersivi “Bolle di Sapone”, situato proprio lungo Corso Umberto a Sperone, nelle immediate vicinanze del cimitero di Baiano.

Il cane si presenta in buone condizioni ed è apparso tranquillo e socievole, elementi che fanno presumere possa essersi allontanato accidentalmente dalla propria abitazione oppure essersi smarrito durante una passeggiata.

Per questo motivo è stato lanciato un appello ai cittadini del Mandamento Baianese e dei comuni limitrofi affinché venga condivisa la notizia e si possa risalire rapidamente al proprietario.

Chiunque riconosca il cane o abbia informazioni utili può recarsi direttamente presso il negozio “Bolle di Sapone” a Sperone, dove l’animale è custodito in attesa di essere riconsegnato alla sua famiglia.

L’auspicio è che, grazie alla collaborazione della comunità e alla diffusione dell’appello, il Bulldog Francese possa presto riabbracciare i suoi proprietari.