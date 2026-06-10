Nola, nasce “L’Albero delle Preghiere”: fede, speranza e comunità nel segno di San Paolino

NOLA – Un nuovo progetto dedicato alla spiritualità e alla devozione popolare prende forma nella città di San Paolino. Giovedì 11 giugno 2026, alle ore 18:30, presso la Libreria Mondadori Point di Nola, sarà presentata l’iniziativa “L’Albero delle Preghiere”, un percorso simbolico e partecipativo che invita i fedeli a condividere pensieri, intenzioni, ringraziamenti e suppliche da affidare al Santo Patrono.

L’idea nasce dal desiderio di rafforzare il legame profondo che unisce la comunità nolana a San Paolino, figura centrale della storia religiosa e culturale della città. Attraverso questo progetto, la preghiera individuale si trasforma in un gesto collettivo, capace di unire persone, famiglie e generazioni sotto i valori della fede, della speranza, dell’amore e della gratitudine.

L’Albero delle Preghiere rappresenta infatti un simbolo di comunione e condivisione, un luogo ideale dove raccogliere i sentimenti e le speranze di un’intera comunità che continua a riconoscersi nella tradizione paoliniana e nel patrimonio spirituale del Giugno Nolano.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di valorizzazione della devozione a San Paolino e delle tradizioni che caratterizzano la città dei Gigli, offrendo un nuovo strumento di partecipazione e coinvolgimento per i cittadini e per tutti coloro che vivono con fede e passione i momenti religiosi legati al Patrono.

L’appuntamento è dunque fissato per l’11 giugno alla Mondadori Point di Nola, dove sarà illustrato un progetto che punta a trasformare la preghiera in un segno concreto di unità e appartenenza.

Un albero che affonda le radici nella fede e guarda al futuro della comunità nolana, custodendo i valori che da oltre quindici secoli accompagnano il cammino di Nola nel nome di San Paolino.